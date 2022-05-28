Порошенко вдруге намагається виїхати з України: що відбувається

Порошенко намагається виїхати в Польшу. / Фото: Колаж: Сьогодні

П'ятий президент України та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко 28 травня поновив спроби виїхати з України. Він намагається перетнути кордон у пункті пропуску "Рава-Руська", щоб виїхати в Польщу. До українсько-польського кордону він прибув з людьми зі свого оточення.

Про це повідомила "Українська правда", посилаючись на співрозмовника у правоохоронних органах.

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За словами джерел УП, Порошенко і особи з його оточення прибули трьома автомобілями.

"Об'їжджав чергу по зустрічці й нарвався на поліцію", – додав співрозмовник.

За даними видання, у пункті пропуску Порошенко надав дипломатичний паспорт.

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Петро Порошенко на кордоні з Польщею 28 травня. Фото: УП

Порошенку раніше відмовили у виїзді з України

Як відомо, о 21:50 27 травня до пункту пропуску "Рава-Руська" у Львівській області прибув Порошенко, який є членом комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу, та 5 людей супроводу.

Під час проходження паспортного контролю було надано копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО.

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Як зазначає співрозмовник УП, під час перевірки цього документа виявилося неможливим визначити його дійсність: не зчитувався QR-код.

За даними УП, Порошенко та його оточенню роз'яснили, що через це вони не можуть перетнути державний кордон.

О 23:50 експрезидент і люди, які його супроводжували, повернулися на територію України.

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