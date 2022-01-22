"Відповімо агресивно": США не відкидають участі у відбитті атаки Росії на Україну

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У Сполучених Штатах Америки не виключають своєї військової участі у разі вторгнення Росії до України.

Про це заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Інтерфакс.

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Як зазначається, у відповідь на запитання, чи враховуються військові заходи, якщо буде вторгнення, вона сказала, що в США вже заявляли про те, що "нічого не виключають із порядку денного".

"Ми відповімо агресивно"

За її словами, у США розраховують на те, що в Росії відреагують на "зусилля щодо пошуку дипломатичного рішення та деескалації ситуації вздовж кордону".

"Якщо ж цього не станеться... якщо росіяни вторгнуться в Україну або вдадуться до будь-яких агресивних дій проти України, то ми відповімо агресивно - сказала Томас-Гріфілд.

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Також вона заявила, що у США спостерігають за всіма кордонами навколо України та взаємодіють з усіма її сусідами, щоб "допомогти їм підготуватися до будь-яких дій, які можуть виходити від Росії".

Нагадаємо, у Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Обговорювалася тема безпеки та агресії РФ проти України.

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Ентоні Блінкен заявив, що США налаштовані вирішувати проблеми з Росією мирним шляхом, але у разі ескалації буде дано жорстку відповідь.

Також за підсумками переговорів МЗС РФ опублікував заяву, де Росія попередила США та НАТО про "серйозні наслідки" у разі "масштабного розгортання сил та засобів" в Україні. У повідомленні також зазначено, що "особлива увага на переговорах була приділена внутрішньоукраїнському конфлікту".

При цьому наголошується, що США передали Україні близько 90 тонн зброї та боєприпасів . Перша партія пакету безпеки допомоги Збройним силам України на суму $200 мільйонів прибула до аеропорту Бориспіль.

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