"Відповімо агресивно": США не відкидають участі у відбитті атаки Росії на Україну

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У Сполучених Штатах Америки не виключають своєї військової участі у разі вторгнення Росії до України.
Про це заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Інтерфакс.
Як зазначається, у відповідь на запитання, чи враховуються військові заходи, якщо буде вторгнення, вона сказала, що в США вже заявляли про те, що "нічого не виключають із порядку денного".
"Ми відповімо агресивно"
За її словами, у США розраховують на те, що в Росії відреагують на "зусилля щодо пошуку дипломатичного рішення та деескалації ситуації вздовж кордону".
"Якщо ж цього не станеться... якщо росіяни вторгнуться в Україну або вдадуться до будь-яких агресивних дій проти України, то ми відповімо агресивно - сказала Томас-Гріфілд.
Також вона заявила, що у США спостерігають за всіма кордонами навколо України та взаємодіють з усіма її сусідами, щоб "допомогти їм підготуватися до будь-яких дій, які можуть виходити від Росії".
Нагадаємо, у Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Обговорювалася тема безпеки та агресії РФ проти України.
Ентоні Блінкен заявив, що США налаштовані вирішувати проблеми з Росією мирним шляхом, але у разі ескалації буде дано жорстку відповідь.
Також за підсумками переговорів МЗС РФ опублікував заяву, де Росія попередила США та НАТО про "серйозні наслідки" у разі "масштабного розгортання сил та засобів" в Україні. У повідомленні також зазначено, що "особлива увага на переговорах була приділена внутрішньоукраїнському конфлікту".
При цьому наголошується, що США передали Україні близько 90 тонн зброї та боєприпасів . Перша партія пакету безпеки допомоги Збройним силам України на суму $200 мільйонів прибула до аеропорту Бориспіль.
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