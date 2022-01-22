"Ответим агрессивно": США не исключают участие в отражении атаки России на Украину

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В Соединенных Штатах Америки не исключают своего военного участия в случае вторжения России в Украину.

Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает Интерфакс.

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Как отмечается, в ответ на вопрос, учитываются ли военные меры, если будет вторжение, она сказала, что в США уже заявляли о том, что "ничего не исключают из повестки дня".

"Мы ответим агрессивно"

По ее словам, в США рассчитывают на то, что в России отреагируют на "усилия по поиску дипломатического решения и деэскалации ситуации вдоль границы".

"Если же этого не произойдет... если россияне вторгнутся в Украину или предпримут какие-либо агрессивные действия против Украины, то мы ответим агрессивно", – сказала Томас-Грифилд.

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Также она заявила, что в США наблюдают за всеми границами вокруг Украины и взаимодействуют со всеми ее соседями, чтобы "помочь им подготовиться к любым действиям, которые могут исходить от России".

Напомним, в Женеве состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Обсуждалась тема безопасности и агрессии РФ против Украины.

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Энтони Блинкен заявил, что США настроены решать проблемы с Россией мирным путем, но в случае эскалации будет дан жесткий ответ.

Также по итогам переговоров МИД РФ опубликовал заявление, где Россия предупредила США и НАТО о "серьезных последствиях" в случае "масштабного развертывания сил и средств" в Украине. В сообщении также отмечено, что "особое внимание на переговорах было уделено внутриукраинскому конфликту".

При этом отмечается, что США передали Украине около 90 тонн оружия и боеприпасов. Первая партия пакета безопасности помощи Вооруженным силам Украины на сумму $200 миллионов прибыла в аэропорт Борисполь.

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