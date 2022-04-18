Нардепа від "Слуги народу" підозрюють у колабораціонізмі – подробиці

"Слуги народу" хочуть призупинити членство Ковальова у фракції / Фото: Колаж: Сьогодні

У президентській фракції "Слуга народу" збирають підписи за призупинення членства у фракції народного депутата Олексія Ковальова, який повернувся на тимчасово окуповану армією РФ територію Херсонської області.

Про це депутати повідомили журналістам "Схем" (Радіо Свобода).

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Депутат Єгор Чернєв сказав, що Ковальова вже виключили з фракційних чатів.

"Невідомо, чи він сам користується телефоном, чи телефон в окупантів. Тому зараз йде обговорення щодо призупинення членства у фракції до з’ясування обставин", — розповів Чернєв.

Інший депутат, який попросив не вказувати його ім’я, зазначив, що є внутрішні домовленості, що на окупованих територіях залишається представник місцевої влади, щоб опікуватися громадою.

"Про що може говорити народний депутат з окупаційною владою? Як там можна взагалі знаходитись? Як депутат він представляє інтереси виборців у Верховній Раді", – сказав депутат.

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Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко теж не розуміє, чому Ковальов знаходиться на окупованій території.

"У нас немає інструментарію примусового приведення на засідання, тому поки звертаємося до колеги з проханням прибути на найближче засідання. Моя думка – треба, мабуть, більше пояснень від пана Олексія – і від нас, і від органів, відповідно, безпекових. Які комунікації відбувалися у народного депутата з окупантами? Про що вони там говорили?", – сказав Корнієнко.

У "Слузі народу" наразі збирають підписи щодо призупинення членства Ковальова у фракції – через його перебування на тимчасово окупованій території Херсонської області та невиконання ним обов’язків як народного депутата.

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Раніше "Схеми" опублікували коротке інтерв’ю з українським парламентарем, розпитавши про причини повернення Ковальова у Голу Пристань на Херсонщину, яка наразі перебуває під окупацією російських військ.

Публічно Ковальов виступав з проукраїнською позицією, заявляючи, що допомагає місцевим – своїм виборцям, а також має бізнес у Херсонській області, який потрібно захищати, зокрема, від мародерства.

Раніше Ковальов перебував у Києві до 28 лютого, після чого упродовж двох тижнів добирався додому на Херсонщину через Кропивницький та Миколаїв. Він розповів, що українські військові на блокпосту попереджали його про небезпеку виїзду в бік Херсону.

12 квітня до нього додому у місті Гола Пристань приїжджали російські військові і проводили обшук, але "нічого не знайшли". Він також запевняв, що з окупаційною владою не співпрацює.

Що відомо про Ковальова?

Ковальов — член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, голова підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну.

28 грудня 2021 року стало відомо, що Ковальов придбав телевізійний "4 канал" у львівського політика та медіаменеджера Дмитра Добродомова.

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