Нардепа от "Слуги народа" подозревают в коллаборационизме – подробности

"Слуги народа" хотят приостановить членство Ковалева во фракции / Фото: Коллаж: Сегодня

В президентской фракции "Слуга народа" собирают подписи за приостановку членства во фракции народного депутата Алексея Ковалева, вернувшегося на временно оккупированную армией РФ территорию Херсонской области.

Об этом депутаты сообщили журналистам "Схем" (Радио Свобода).

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Депутат Егор Чернев сказал, что Ковалева уже исключили из фракционных чатов.

"Неизвестно, пользуется ли он сам телефоном, или телефон у оккупантов. Поэтому сейчас идет обсуждение по приостановлению членства во фракции до выяснения обстоятельств", — рассказал Чернев.

Другой депутат, попросивший не указывать его имя, отметил, что есть внутренние договоренности, что на оккупированных территориях остается представитель местных властей, чтобы заниматься общиной.

"О чем может говорить народный депутат с оккупационными властями? Как там можно вообще находиться? Как депутат он представляет интересы избирателей в Верховной Раде", – сказал депутат.

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Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко тоже не понимает, почему Ковалев находится на оккупированной территории.

"У нас нет инструментария принудительного приведения на заседание, поэтому пока обращаемся к коллеге с просьбой прибыть на ближайшее заседание. Мое мнение – надо, пожалуй, больше объяснений от Алексея – и от нас, и от органов, соответственно, безопасных. Какие коммуникации происходили у народного депутата с оккупантами? О чем они там говорили?", – сказал Корниенко.

В "Слуге народа" собирают подписи о приостановлении членства Ковалева во фракции – из-за его пребывания на временно оккупированной территории Херсонской области и невыполнении им обязанностей как народного депутата.

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Ранее "Схемы" опубликовали короткое интервью с украинским переговорщиком, расспросив о причинах возвращения Ковалева в Голую Пристань в Херсонскую область, которая находится под оккупацией российских войск.

Публично Ковалев выступал с проукраинской позицией, заявляя, что помогает местным – своим избирателям, а также имеет бизнес в Херсонской области, который нужно защищать, в частности, от мародерства.

Ранее Ковалев находился в Киеве до 28 февраля, после чего в течение двух недель добирался домой в Херсонскую область через Кропивницкий и Николаев. Он рассказал, что украинские военные на блокпостах предупреждали его об опасности выезда в сторону Херсона.

12 апреля к нему домой в городе Голая Пристань приезжали российские военные и проводили обыск, но "ничего не нашли". Он также уверял, что с оккупационными властями не сотрудничает.

Что известно о Ковалеве?

Ковалев — член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по акцизному налогу и законодательному регулированию рынка спирта, алкоголя и табака.

28 декабря 2021 стало известно, что Ковалев приобрел телевизионный "4 канал" у львовского политика и медиаменеджера Дмитрия Добродомова.

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