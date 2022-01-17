"Маріонетка Кремля": США поставили на місце "палія Хрещатика"

У посольстві США в Україні відреагували на висловлювання російського пропагандиста Антона Красовського про Україну — він назвав українців "тваринами" та пообіцяв публічно спалити Конституцію України.

У своєму Twitter посольство назвало Красовського однією з маріонеток Кремля.

Реклама

Відповідь посольства

На сторінці дипломатичної установи у Twitter опубліковано заяву, в якій говориться:

"Антон Красовський з телеканалу RT, який називав українців "тваринами" і погрожував спалити Конституцію України, приєднався до Марії Захарової та інших кремлівських маріонеток у дедалі дивовижнішій риториці проти України. Нікого не введе в оману ця незграбна тактика холодної війни".

Що сказав Красовський

Ведучий телеканалу RT Антон Красовський у своїй програмі "Антоніми" заявив, що якщо Україна вирішить вступити до НАТО, то Росія введе на її територію війська.

Реклама

"Ні. Ми введемо війська в Україну, це наша земля. Хр*н вам! Ось вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварюки", — сказав він, скрутивши дулю в камеру.

Також Красовський заявив, що росіяни спалять українську Конституцію на Хрещатику разом із самими українцями.

"Ми заберемо у вас вашу Конституцію! Ми спалимо її на Хрещатику разом з вами (Красовський звертається до камери) на ваших же вогнях, як ви любите! На шинах, на покришках. Вони всі побіжать до нас. Українці, welcome home", – сказав він.

Також Красовський заявляв, що Йосип Сталін подарував території Україні та що Львів, який, за його словами, "заснований сином російського князя", також буде частиною Росії.

Реклама

Хто такий Антон Красовський

Антон Красовський — російський журналіст, телеведучий. Писав статті для таких видань як "Комерсант", "Вечірня Москва", "Незалежна газета". Також працював у журналах Vogue та Harper's Bazaar.

Був співавтором книги Ксенії Собчак "Собчак проти всіх", що вийшла у 2018 році. До книги увійшли інтерв'ю обох авторів.

Влітку 2019 року Красовський розпочав співпрацю з пропагандистським телеканалом RT. З 1 лютого 2021 року веде нам свою авторську програму "Антоніми", яка є циклом щоденних інтерв'ю з громадськими та політичними діячами.

Крім України, Красовський робив скандальні заяви про Білорусь. Зокрема, він заявляв, що Білорусь це російські губернії, які слід повернути. Він також висловлював упевненість у тому, що більшість білорусів будуть раді анексії їхньої держави Російською Федерацією.

Росія проти України в НАТО

Генеральний секретар організації Єнс Столтенберг заявив 14 січня, що в НАТО ухвалили рішення про прийом України та Грузії до свого складу, але терміни вступу до Альянсу поки що не встановлені.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.

Також прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виводити війська із чотирьох областей поблизу українських кордонів.

12 січня відбулися переговори в рамках Ради Росія – НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви відмовитись від розширення Альянсу та у жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав гарантій, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися переговори на ту ж тему між США та РФ.