"Спалимо всіх на Хрещатику!": у Москві зовсім голову втратили з погрозами українцям

Якщо Україна вирішить вступити до НАТО, то Росія введе на її територію війська. Про це заявив директор мовлення російською мовою каналу RT Антон Красовський під час ефіру своєї програми "Антоніми".
Гість програми заявив, що існує велика ймовірність вступу України та Грузії до НАТО ще за часів президентства глави російської держави Володимира Путіна.
У відповідь на це Красовський показав у камеру непристойний жест і заявив:
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"Ні. Ми введемо війська до України, це наша земля. Хр*н вам! Ось вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварюки", – сказав він.
Після цього гість програми уточнив, що в українській Конституції закріплено курс держави на членство в Альянсі та Євросоюзі.
"Ми заберемо у вас вашу Конституцію! Ми спалимо її на Хрещатику разом з вами (Красовський звертається до камери) на ваших же вогнях, як ви любите! На шинах, на покришках. Вони всі побіжать до нас. Українці, welcome home", – сказав він.
Також він вважає, що це Сталін подарував території Україні і що Львів, який, за його словами, "заснований сином російського князя", також буде частиною РФ.
Відповідь з України
Висловлювання російського пропагандиста прокоментував народний депутат та член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко.
"Красовський – це відомий пропагандист, який говорить те, що у Путіна в голові. Ви можете тепер зрозуміти, що про нас з вами думають посіпаки Путіна, це вам для розуміння тієї загрози, яка нависла над нами з вами", – сказав у своєму відеозверненні Гончаренко.
Хто такий Красовський
Російський журналіст Антон Красовський писав статті для "Коммерсантъ", "Вечерняя Москва", "Независимая газета". Був редактором розділу культури у Vogue, а також працював у Harper's Bazaar.
Скандальну популярність він отримав 2013 року після того, як в ефірі одного з телеканалів заявив про свою нетрадиційну орієнтацію, а незабаром публічно заявив про те, що у нього ВІЛ.
Красовський вважає, що путінізм – це логічне продовження ельцинізму, позитивним у ельцинській епосі називає появу свобод.
Ультиматум РФ з НАТО
У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право визначати своє майбутнє і зовнішню політику.
Росія проти вступу України до НАТО
- 14 січня генеральний секретар організації Єнс Столтенберг заявив, що в НАТО ухвалили рішення про прийом України та Грузії до свого складу. За його словами, терміни вступу до Альянсу поки що не встановлені.
- Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
- Також ми писали, що президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні , які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
- На тлі ситуації, що загострюється, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не виключив масштабної війни у Європі, якщо Україну приймуть до НАТО.