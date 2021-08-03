Якщо прем'єра не буде: Кабмін призначив наступника Шмигаля на випадок його відсутності

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У разі відсутності прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля його обов'язки виконуватиме перший віце-прем'єр Олексій Любченко.
Це рішення було прийнято постановою Кабінету міністрів України від 28 липня 2021 року № 790 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р № 274 та від 5 жовтня 2020 р № 921, і було опубліковано сьогодні, 3 серпня, на сайті Кабінету міністрів.
Так, Кабмін призначив обов'язки, які будуть в компетенції Любченко:
- питання торгівлі;
- економічного і соціального розвитку;
- розвитку підприємств;
- державної інвестиційної політики;
- експортний контроль;
- державно-приватне партнерство;
- рекламна діяльність;
- туризм.
Чиновник також буде вирішувати питання, що стосуються енергетичної безпеки країни і охорони навколишнього середовища.
Варто зазначити, що в травні 2021 року Любченко був призначений першим віце-прем'єр-міністром економіки. Раніше він був начальником Державної податкової служби.
Уже в червні він став представником Ради національної безпеки і оборони України.
Також відомо, що раніше наступником Шмигаля міг бути призначений Олексій Резніков, оскільки в уряді не було людини на посаду першого віце-прем'єра.
Нагадаємо, раніше в Кабміні говорили про вуглецевої нейтральності України до 2050 року.
Також новини "Сьогодні" повідомляли про нове рішення Шмигаль щодо пільгових іпотек і лізингових програм.
Крім того, раніше Шмигаль розповідав про ринкову ціну на газ.
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