Если премьера не будет: Кабмин назначил преемника Шмыгаля на случай его отсутствия

Стало известно, кто будет выполнять обязанности премьера в отсутсвии Шмыгаля. / Фото: Reuters/Johanna Geron
В случае отсутствия премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля его обязанности будет выполнять первый вице-премьер Алексей Любченко.
Это решение было принято постановлением Кабинета министров Украины от 28 июля 2021 года № 790 "О внесении изменений к постановлениям Кабинета министров Украины от 25 марта 2020 г. № 274 и от 5 октября 2020 г. № 921, и было опубликовано сегодня, 3 августа, на сайте Кабинета министров.
Так, Кабмин назначил обязанности, которые будут в компетенции Любченко:
- вопросы торговли;
- экономического и социального развития;
- развития предприятий;
- государственной инвестиционной политики;
- экпортный контроль;
- государственно-частное партнерство;
- рекламная деятельность;
- туризм.
Чиновник также будет решать вопросы, касающиеся энергетической безопасности страны и охраны окружающей среды.
Стоит отметить, что в мае 2021 года Любченко был назначен первым вице-премьер-министром экономики. Ранее он был начальником Государственной налоговой службы.
Уже в июне он стал представителем Рады национальной безопасности и обороны Украины.
Также известно, что ранее переемником Шмыгаля мог быть назначен Алексей Резников, поскольку в правительстве не было человека на должность первого вице-премьера.
Напомним, ранее в Кабмине говорили об углеродной нейтральности Украины до 2050 года.
Также новости "Сегодня" сообщали о новом решении Шмыгаля касательно льготных ипотек и лизинговых программ.
Кроме того, ранее Шмыгаль рассказывал о рыночной цене на газ.
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