Если премьера не будет: Кабмин назначил преемника Шмыгаля на случай его отсутствия

В Верховной Раде опубликован список распоряжений для нового вице-премьер-министра, среди которых вопросы управления энергетической безопасностью

Стало известно, кто будет выполнять обязанности премьера в отсутсвии Шмыгаля. / Фото: Reuters/Johanna Geron

В случае отсутствия премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля его обязанности будет выполнять первый вице-премьер Алексей Любченко.

Это решение было принято постановлением Кабинета министров Украины от 28 июля 2021 года № 790 "О внесении изменений к постановлениям Кабинета министров Украины от 25 марта 2020 г. № 274 и от 5 октября 2020 г. № 921, и было опубликовано сегодня, 3 августа, на сайте Кабинета министров.

Так, Кабмин назначил обязанности, которые будут в компетенции Любченко:

вопросы торговли;

экономического и социального развития;

развития предприятий;

государственной инвестиционной политики;

экпортный контроль;

государственно-частное партнерство;

рекламная деятельность;

туризм.

Чиновник также будет решать вопросы, касающиеся энергетической безопасности страны и охраны окружающей среды.

Стоит отметить, что в мае 2021 года Любченко был назначен первым вице-премьер-министром экономики. Ранее он был начальником Государственной налоговой службы.

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Уже в июне он стал представителем Рады национальной безопасности и обороны Украины.

Также известно, что ранее переемником Шмыгаля мог быть назначен Алексей Резников, поскольку в правительстве не было человека на должность первого вице-премьера.

Напомним, ранее в Кабмине говорили об углеродной нейтральности Украины до 2050 года.

Также новости "Сегодня" сообщали о новом решении Шмыгаля касательно льготных ипотек и лизинговых программ.

Кроме того, ранее Шмыгаль рассказывал о рыночной цене на газ.