ДБР заочно розслідуватиме справу про держзраду Киви

ДБР розслідує справу Іллі Киви. Фото: колаж "Сьогодні"
Суд дозволив Державному бюро розслідувань заочно розслідувати справу про державну зраду колишнього народного депутата Іллі Киви. Наразі він перебуває у міжнародному розшуку.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
У відомстві зазначили, що справа стосується державної зради, порушення територіальної цілісності, пропаганди війни та заклику до насильницької зміни влади.
Кива-зрадник
- 6 березня народному депутату України Іллі Киві повідомили про підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.
- 15 березня стало відомо, що Кива написав заяву про складання депутатського мандата.
- До цього народний депутат Кива дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.
- Влітку Кива привітав українців з Днем молоді у "радянській" шапці з зіркою. Після цього українські націоналісти подали заяву до ДБР з вимогою розпочати кримінальне провадження.
- Нерухомість Киви була виявлена в елітному кварталі у Кончі-Заспі під Києвом. Квартиру площею 500 кв. м нардеп купив рік тому, але хто дав йому гроші – Медведєв чи Путін – незрозуміло.