ДБР розслідує справу Іллі Киви. Фото: колаж "Сьогодні"

Суд дозволив Державному бюро розслідувань заочно розслідувати справу про державну зраду колишнього народного депутата Іллі Киви. Наразі він перебуває у міжнародному розшуку.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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У відомстві зазначили, що справа стосується державної зради, порушення територіальної цілісності, пропаганди війни та заклику до насильницької зміни влади.

Кива-зрадник

6 березня народному депутату України Іллі Киві повідомили про підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.

15 березня стало відомо, що Кива написав заяву про складання депутатського мандата.

До цього народний депутат Кива дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.

Влітку Кива привітав українців з Днем молоді у "радянській" шапці з зіркою. Після цього українські націоналісти подали заяву до ДБР з вимогою розпочати кримінальне провадження.

Нерухомість Киви була виявлена в елітному кварталі у Кончі-Заспі під Києвом. Квартиру площею 500 кв. м нардеп купив рік тому, але хто дав йому гроші – Медведєв чи Путін – незрозуміло.

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