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ДБР заочно розслідуватиме справу про держзраду Киви

Софія Ковнір
20 квітня, 14:07
На сьогодні колишній депутат перебуває у міжнародному розшуку

ДБР розслідує справу Іллі Киви. Фото: колаж "Сьогодні"

Суд дозволив Державному бюро розслідувань заочно розслідувати справу про державну зраду колишнього народного депутата Іллі Киви. Наразі він перебуває у міжнародному розшуку.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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У відомстві зазначили, що справа стосується державної зради, порушення територіальної цілісності, пропаганди війни та заклику до насильницької зміни влади.

Кива-зрадник

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