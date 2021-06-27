Кива привітав українців з Днем молоді в "радянській" шапці (відео)

Сьогодні в української молоді свято – нардеп не тільки привітав, а й дав кілька порад

Народний депутат Ілля Кива привітав українців з Днем молоді і побажав завжди залишатися молодими в душі.

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Відповідне відео він опублікував у Telegram.

Він зазначив, що молодість – це стан душі, а не вік і записав відеозвернення в шапці з радянською зіркою, за яку на нього відкрили справу.

"Хочу всіх привітати з Днем молоді. Адже молодість це що? Це стан душі. Пам'ятайте – не старіють душею ветерани. Від себе хочу побажати: залишайтеся завжди вірними своїм принципам, боріться за правду і вас неможливо буде ні залякати, ні зломити. Ми обов'язково всі разом переможемо. Зі святом", – сказав Кива.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Киву викликали на допит через шапку з радянською зіркою. Поки як свідка – справу почали за фактом поширення комуністичної символіки. Сам Кива розповів, що завжди возить шапку із зіркою з собою і додав, що готовий понести покарання.

Крім того, Кива назвав Україну "колискою фашизму в Європі". Нардеп вважає, що судовий процес через шапку з комуністичною символікою буде фатальним.