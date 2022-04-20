Єврокомісія до кінця червня вирішить, чи бути Україні в ЄС – Мішель

Шарль Мішель про статус кандидата для України в члени ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейська комісія оголосить перші висновки щодо статусу кандидата для України до кінця червня, після чого це питання буде включене в порядок денний Європейської ради.

Про це голова Євроради Шарль Мішель заявив на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у Києві, передає Укрінформ.

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"На кінець червня буде вже оголошення перших проміжних висновків і можемо це поставити на порядок денний Європейської ради, щоб була політична дискусія, щоб був діалог, щоб був поступ", – сказав глава Євроради.

Він також додав, що відчуває сильну підтримку вибору України. За словами очільника Євроради, Україна демонструє відданість європейським принципам і свободам щодня.

"Ви бʼєтеся не просто за майбутнє українських дітей, а і за фундаментальні основоположні цінності, засади Європи", – сказав Шарль Мішель.

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Нагадаємо, 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту України Володимиру Зеленському спеціальний опитувальник, необхідний для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Перша частина опитувальника для оцінки спроможності України отримати статус кандидата у члени ЄС вже заповнена та відправлена Єврокомісії.

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