З космічною швидкістю. Україна відправила першу частину опитувальника щодо вступу в ЄС

Перша частина опитувальника для оцінки спроможності України отримати статус кандидата у члени ЄС вже заповнена та відправлена Єврокомісії.
Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Яка ситуація
"Зробили за тиждень – все, як і обіцяв президент Володимир Зеленський голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн у Києві. Далі працюємо над другою частиною і будемо чекати на позитивну рекомендацію Єврокомісії", – написав він.
За словами Єрмака, Україна розраховує отримати статус країни – кандидата на членство в ЄС за підсумками засідання Європейської Ради у червні.
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"Далі мають розпочатися переговори про вступ, які повинні відбуватися за прискореною процедурою. Зараз вся команда президента, Офісу та уряду працює над тим, щоб зробити все від нас залежне у найкоротші строки", – заявив керівник Офісу президента.
Нагадаємо, 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту України Володимиру Зеленському спеціальний опитувальник, необхідний для надання Україні статусу кандидата в ЄС.