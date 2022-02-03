Якщо Путін почне ядерну війну, Росію знищать за 5 хвилин

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Кандидат політичних наук, голова Громадської ліги Україна – НАТО Сергій Джердж вважає, що якщо президент РФ Володимир Путін розпочне ядерну війну, то Росія не впорається із ракетами НАТО.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

Реклама

За словами експерта, нашій державі потрібно розвивати власну армію.

"В Україні є своя армія, свої ракети, ми можемо розвивати цю технологію і це не підпадатиме під будь-які договори, тому що не йдеться про те, що Сполучені Штати розмістять у нас колись якісь ракети. Про це навіть ніхто не говорив. Це не планувалося. І Україна, якщо і буде членом НАТО, цього, можливо, і не потрібно робити, тому що ми можемо самі нарощувати відповідний потенціал" – сказав Джердж.

Також він назвав вигадками інформацію про те, що ракети Путіна долетять до Києва за 5-7 хвилин.

Реклама

"Це всі вигадки путінські про підлітний час 5-7 хвилин. З одного боку, з Балти така сама відстань до Москви, з іншого боку, якщо почнеться ядерна війна і, наприклад, Росія її спровокує, то її протиракетна оборона не впорається з цим масивом ракет з ядерними зарядами, які можуть летіти на Російську Федерацію і знищити цю країну, і тоді прилетить через 5 хвилин чи через 15 хвилин – немає жодного значення, тому це абсолютна така гра в ніщо, яку веде Путін, кожна його теза містить під собою якийсь брехливий компонент або базується на неправильній інформації", – підсумував Джердж.

Сергій Джердж. Фото: скріншот

Київ можуть накрити 300 ракет

Генерал-лейтенант Ігор Романенко, який займався темою ППО у керівництві Повітряних сил та Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), розповів, що зараз Російська Федерація тримає бригаду ракетних комплексів "Іскандер" неподалік українських кордонів. Вони поставлені та висунуті так, щоб мати можливість накрити Київ.

Реклама

За словами генерала, бригада може дати одномоментний залп 300 ракетами – на столицю та інші важливі об'єкти.

"Іскандери" РФ. Фото: з відкритих джерел

Путін пригрозив НАТО через ракети в Україні

Президента РФ Володимира Путіна турбують системи протиракетної оборони США, які розміщені у Європі. Господар Кремля заявив, що якщо ракетні комплекси США та НАТО з'являться в Україні, то їхній підлітний час до Москви скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукової зброї – до 5.

"Для нас це найсерйозніший виклик", – сказав Путін.

Російський лідер також пригрозив НАТО, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

Володимир Путін. Фото: kremlin.ru / Фото: kremlin.ru

Ядерну зброю можуть розмістити у Білорусі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Ядерна зброя. Фото: facebook.com/rvsn.press

Польський лідер Анджей Дуда зазначив, що якщо ця зброя потрапить до Білорусі і ракети будуть спрямовані у бік НАТО, то це буде ще одна демонстрація агресії. Він зазначив, що у Калінінграді Росія продовжує нарощувати кількість ракет.

Анджей Дуда. Фото: скріншот

Читайте інші новини "Сьогодні":