Если Путин начнет ядерную войну, Россию уничтожат за 5 минут

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Кандидат политических наук, председатель Общественной лиги Украина – НАТО Сергей Джердж считает, что если президент РФ Владимир Путин начнет ядерную войну, то Россия не справится с ракетами НАТО.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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По словам эксперта, нашему государству нужно развивать собственную армию.

"В Украине есть своя армия, свои ракеты, мы можем развивать эту технологию и это не будет подпадать под какие-либо договоры, потому что речь не идет о том, что Соединенные Штаты разместят у нас когда-то какие-то ракеты. Об этом даже никто не говорил. Это не планировалось. И Украина, если и будет членом НАТО, этого, возможно, и не нужно делать, потому что мы можем сами как бы наращивать соответствующий потенциал", – сказал Джердж.

Также он назвал выдумками информацию о том, что ракеты Путина долетят до Киева за 5-7 минут.

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"Это все выдумки путинские о подлетном времени 5-7 минут. С одной стороны, с Балты такое же расстояние до Москвы, с другой стороны, если начнется ядерная война и, например, Россия ее спровоцирует, то ее противоракетная оборона не справится с этим массивом ракет с ядерными зарядами, которые могут лететь на Российскую Федерацию и уничтожить эту страну. И тогда прилетит через 5 минут или через 15 минут – нет никакого значения. Поэтому это абсолютная такая игра в ничто, которую ведет Путин, каждый его тезис содержит под собой какой лживый компонент или базирующийся на неправильной информации", – подытожил Джердж.

Сергей Джердж. Фото: скриншот

Киев могут накрыть 300 ракет

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ (2006-2010), рассказал, что сейчас Российская Федерация держит бригаду ракетных комплексов "Искандер" недалеко от украинских границ. Они поставлены и выдвинуты так, чтобы иметь возможность накрыть Киев.

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По словам генерала, бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами – на столицу и другие важные объекты.

"Искандеры" РФ. Фото: из открытых источников

Путин пригрозил НАТО из-за ракет в Украине

Президента РФ Владимира Путина беспокоят системы противоракетной обороны США, которые размещены в Европе. Хозяин Кремля заявил, что если ракетные комплексы США и НАТО появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия – до 5.

"Для нас это серьезнейший вызов", – сказал Путин.

Российский лидер также пригрозил НАТО, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru / Фото: kremlin.ru

Ядерное оружие могут разместить в Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.

Ядерное оружие. Фото: facebook.com/rvsn.press

Польский лидер Анджей Дуда отметил, что если это оружие попадет в Беларусь и ракеты будут направлены в сторону НАТО, то это будет еще одна демонстрация агрессии. Он отметил, что в Калининграде Россия продолжает наращивать количество ракет.

Анджей Дуда. Фото: скриншот

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