Був нормальним пацаном, але потім помутнів розум – у Росії присоромили Путіна

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Президент Росії Володимир Путін уявив себе месією, який має героїчно увійти в історію людства. Про це у програмі "Хард з Влащенко" в ефірі Україна 24 розповів відомий журналіст Артемій Троїцький.

"Те, що Володимир Путін може бути сам не свій – це відома гіпотеза. Вперше про це заявив Борис Нємцов, і це навіть коштувало йому життя. Я не вважаю, що Путін якийсь клінічно-маніакальний психопат, безумець. Цей діагноз, найімовірніше, підходить для Олександра Лукашенка", – сказав він.

Нємцов про главу РФ та його психіку

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Що сталося з Путіним

За словами журналіста, гроші та влада вплинули на те, що у російського лідера з'явилися думки про свою виняткову значущість.

"Путін був, напевно, нормальним пацаном. Але, звичайно, всевладдя, повна безкарність, незмінність цієї влади, величезні гроші – все це вдарило йому в голову. Після цього у нього з'явилися якісь ілюзії про власну винятковість, про власну місію, про те, що йому необхідно героїчно увійти до історії", – сказав він.

Троїцький зазначив, що така поведінка глави РФ матиме дуже сумні наслідки насамперед для Росії.

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Олександр Ткаченко

Раніше міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що у Путіна, мабуть, величезна психологічна травма через розпад СРСР, і травма настільки сильна, що він зневажає підручники й української, і власної – російської історії

Конфузи з Путіним

Під час візиту Путіна до Туреччини сталося кілька кумедних казусів. Так, турецький лідер Реджеп Ердоган "посунув" російського колегу, який стояв у нього на шляху.

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На Азійсько-Тихоокеанському форумі російський президент спробував залицятися до чужої дружини.

На пресконференції у грудні 2021 року він назвав Токаєва "новим президентом" Казахстану. Хоча Токаєв очолив республіку у 2019 році.

У жовтні 2020 року Путін під час офіційного візиту до Сочі тодішнього президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова назвав його Шаріманом.

У 2019 році Путін підійшов до урни, щоб вкинути свій бюлетень, але з першого разу в нього нічого не вийшло. Урна "виплюнула" бюлетень, а механічний голос сказав: "Бюлетень невстановленої форми".