Был нормальным пацаном, но потом помутился разум – в России пристыдили Путина

Президент России Владимир Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин возомнил себя мессией, который должен героически войти в историю человечества. Об этом в программе "Хард с Влащенко" в эфире Украина 24 рассказал известный журналист Артемий Троицкий.

"То, что Владимир Путин может быть не вполне в себе – это известная гипотеза. Впервые об этом заявил Борис Немцов, и это даже стоило ему жизни. Я не считаю, что Путин какой-то клинически маниакальный психопат, безумец. Этот диагноз скорее всего подходит для Александра Лукашенко", – сказал он.

Немцов о главе РФ и его психике

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Что случилось с Путиным

По словам журналиста, деньги и власть повлияли на то, что у российского лидера появились мысли о своей исключительной значимости.

"Путин был, наверное, нормальным пацаном. Но, конечно, всевластие, полная безнаказанность, несменяемость этой власти, огромные деньги – все это ударило ему в голову. После этого у него появились какие-то иллюзии о собственной исключительности, о собственной миссии, о том, что ему необходимо героически войти в историю", – отметил он.

Троицкий отметил, что такое поведение главы РФ будет иметь очень печальные последствия прежде всего для России.

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Александр Ткаченко

Ранее министр культуры Александр Ткаченко заявил, что у Путина, по всей видимости, огромная психологическая травма из-за распада СССР, и травма настолько сильная, что он попирает учебники и украинской, и собственной – российской истории

Конфузы с Путиным

Во время визита Путина в Турцию произошло несколько забавных казусов. Так, турецкий лидер Реджеп Эрдоган "подвинул" российского коллегу, стоявшего у него на пути.

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На Азиатско-Тихоокеанском форуме российский президент – попытался поухаживать за чужой супругой.

На пресс-конференции в декабре 2021 года он назвал Токаева "новым президентом" Казахстана. Хотя Токаев возглавил республику в 2019 году.

В октябре 2020 года Путин во время официального визита в Сочи тогдашнего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова назвал его Шариманом.

В 2019 году Путин подошел к урне, чтобы вбросить свой бюллетень, но с первого раза у него ничего не получилось. Урна "выплюнула" бюллетень обратно, а механический голос сказал: "Бюллетень неустановленной формы".