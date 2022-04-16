Аваков: кожна ракета повернеться бумерангом не лише Путіну, а й усім росіянам

Арсен Аваков заявив, що в війні проти України винні всі росіяни. / Фото: Колаж: Сьогодні
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає винними у війні в Україні не лише Володимира Путіна. Росіяни також мають відповідати за дії свого президента.
Про це Аваков заявив у відеозверненні у своєму Telegram.
Він вважає, що громадянам РФ війна в Україні поступово приноситиме багато складнощів.
"Кожна ракета, кожен снаряд, що відправляється путінською армією у бік українських міст і сіл повернеться бумерангом, по черзі створюючи колосальні складнощі зараз і в майбутньому для російських громадян. Для всіх, не тільки для Путіна", – сказав Аваков.
Колишній глава МВС заявив, що росіянам подобається їхній диктатор та його дії.
"Вам же подобається нападати на Україну. Отже, ви всі однакові. Отже, ви всі мазані одним миром і повинні страждати і бути покарані так само, як і Путін. І зараз і в майбутньому. Не згодні? Не так? Хочу бачити", – додав Аваков.