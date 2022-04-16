Аваков: каждая ракета вернется бумерангом не только Путину, но и всем россиянам

Арсен Аваков заявил, что в войне против Украины виновны все россияне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает виноватыми в войне в Украине не только Владимира Путина. Россияне также должны отвечать за действия своего президента.

Об этом Аваков заявил в видеообращении в своем Telegram.

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Он считает, что гражданам РФ война в Украине постепенно будет приносить много сложностей.

"Каждая ракета, каждый снаряд, что отправляется путинской армией в сторону украинских городов и сел бумерангом вернется, поочередно создавая колоссальные сложности сейчас и в будущем для российских граждан. Для всех, не только для Путина", – сказал Аваков.

Бывший глава МВД заявил, что россиянам нравится их диктатор и его действия.

"Вам же нравится нападать на Украину. Значит вы все одинаковые. Значит вы все мазаны одним миром и должны страдать и быть наказаны точно так же, как и Путин. И сейчас и в будущем. Не согласны? Не так? Хочу видеть", – добавил Аваков.

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