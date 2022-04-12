"А я зараз покажу, звідки на Білорусь...": у мережі з'явилися меми про затримання Медведчука

Президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання Віктора Медведчука. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "Опозиційна платформа – За життя", кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Мережа одразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему:

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Нагадаємо, в мережі продовжують з'являтися меми про самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Його мова про те, що Україна нібито готувала напад на Білорусь, продовжує надихати користувачів на нові жарти.

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