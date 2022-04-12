"А я сейчас покажу, откуда на Беларусь...": в сети появились мемы про задержание Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Виктора Медведчука. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему:

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Напомним, в сети продолжают появляться мемы о самопровозглашенном президенте Беларуси Александре Лукашенко. Его речь о том, что якобы Украина готовила нападение на Беларусь, продолжает вдохновлять пользователей на новые шутки.

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