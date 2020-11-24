Изменения в Конституции и особый статус на 50 лет: чего еще хочет Россия на Донбассе

Мирным путем вернуть Донбасс Украина не сможет никогда, говорит нардеп Егор Чернев

Россия снова срывает переговоры в Минске, и это в очередной раз свидетельствует о том, что "минский" формат не способен решить проблему Донбасса.

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Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев пишет на своей странице в Facebook.

Нардеп пишет, что россияне отвергли даже план Кравчука, который многие в Украине считали слишком уступчивыми.

"Русские теперь хотят изменений в Конституцию, выборы до возвращения границы и особый статус Донбасса на 50 лет. Поэтому, что бы мы им ни предложили, они всегда выдвинут нам неприемлемые условия и обвинят в неготовности к переговорам", – считает Чернев.

Он заметил, что надо признать: мирным путем вернуть Донбасс Украина не сможет никогда. Ведь не было еще в истории случая, чтобы Россия добровольно вернула кому хоть клочок захваченной земли.

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"А еще в Кремле прекрасно понимают, что, вернув себе Донбасс, Украина и ее союзники сразу перейдут к теме Крыма. Поэтому они будут придумывать все новые и новые причины, чтобы не выполнять никаких договоренностей, и ждать новый шанс уничтожить Украину полностью", – пишет глава делегации в ПА НАТО.

Он соглашается, что "минский" формат переговоров (Украина – ОБСЕ – Россия) недееспособен, но Киеву не стоит отказываться от дальнейших переговоров с Москвой, так как с их помощью мы демонстрируем всему миру недоговороспособность Кремля и его нежелание достичь мира.

"И у нас есть основания требовать введения против России новых санкций. А на фоне пандемии они оказывают значительно более сильный эффект", – добавил "слуга народа".

Напомним, глава украинской делегации на переговорах ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил в комментарии сайту "Сегодня", что Украина не принимает одобренный Россией план боевиков, так как он не соответствует принятым ранее Верховной Радой решениям.

А тем временем, в Москве считают, что представленный Украине новый план урегулирования ситуации на Донбассе направлен на ревизию Минских договоренностей.

Видео: "Украина 24"

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