Грызлов цинично обвинил Украину в попытке расширить военные действия на Донбассе

Представитель России на переговорах говорит о переходе от режима прекращения огня к новому витку силового противостояния

В Москве считают, что представленный Украиной новый план урегулирования ситуации на Донбассе направлен на ревизию Минских договоренностей.

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Об этом заявил полпред РФ Борис Грызлов, сообщает ТАСС.

По его словам, на заседании Трехсторонней контактной группы украинская делегация представила проект, полностью противоречащий Минским договоренностям и "нормандским" обещаниям Украины.

По его мнению, проект дорожной карты свидетельствует о том, что Киев якобы не планирует вступать в диалог с жителями региона, а готовится к новому витку силового противостояния.

"Киевская власть планирует не прекращать, а расширять военные действия на Донбассе, перейти от режима прекращения огня к новому витку силового противостояния. Все слова о "свободной экономической зоне" – это просто прикрытие, очередная попытка обмануть людей", – продолжает уверять Грызлов.

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"Из украинского проекта четко следует, что никакого диалога с жителями Донбасса Киев вести не хочет, никаких прав жителей Донбасса Киев не признает и не гарантирует. Приходится еще раз напоминать, что именно в таком отношении киевской власти к людям и заключается главная причина конфликта на Донбассе", – цинично заявил представитель России, видимо, забыв о настоящей роли РФ в подстрекании сепаратистов к вооруженному выступлению против Украины и непосредственном участии российских военных в агрессии на Донбассе.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что утвержденные в 2015 году Минские договоренности невозможно выполнить.

Также напомним, что Кравчук рассказал, что Россия и ОРДЛО ищут, за что зацепиться по ситуации на Донбассе.

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