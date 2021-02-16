Ждем Кубань в Украине. Депутаты ярко "потроллили" Россию (фото)

В Раде говорят, что Кубань может стать украинским островом свободы

Несколько депутатов от "Европейской солидарности" в Верховной Раде сегодня отметили День независимости Кубани – российского региона, который был создан украинскими казаками. Депутаты надели тематические футболки с надписью "Кубань". Об этом написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

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Он напомнил, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.

"Друзья, сегодня отмечаем День независимости Кубани … Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань – это еще одно государство, которое создали украинцы. И если Россия – это "тюрьма народов", то Кубань станет нашим "островом свободы". Ждем в семье вольной, новой", – написал Гончаренко.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, в 2019 году в Верховной Раде было создано межфракционное объединение "Кубань", которое взялось за интеграцию территорий, где проживали этнические украинцы, в украинское культурное и социальное пространство.

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