Чекаємо Кубань в Україні. Депутати яскраво "потролили" Росію (фото)

У Раді кажуть, що Кубань може стати українським "островом свободи"

Кілька депутатів від "Європейської солідарності" у Верховній Раді сьогодні відзначили День незалежності Кубані – російського регіону, який був створений українськими козаками. Депутати наділи тематичні футболки з написом "Кубань". Про це написав у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

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Він нагадав, що 16 лютого 1918 року було проголошено незалежність Кубанської народної республіки.

"Друзі, сьогодні відзначаємо День незалежності Кубані ... Нам важливо пам'ятати про цю дату, адже Кубань – це ще одна держава, яку створили українці. І якщо Росія – це "тюрма народів", то Кубань стане нашим "островом свободи". Чекаємо в сім'ї вольній, новій", – написав Гончаренко.

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Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Нагадаємо, 2019 року у Верховній Раді було створено міжфракційне об'єднання "Кубань", яке взялося за інтеграцію територій, де проживали етнічні українці, в український культурний і соціальний простір.

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