Зеленский ввел санкции против соучредителей крупного российского интернет-магазина

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук является самой богатой женщиной в России с состоянием 13,1 млрд долларов

Зеленский ввел санкции против Татьяны и Владислава Бакальчук. Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 июля, подписал указ о введении экономических санкций против российской компании Wildberries и ее подразделений в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Также введены санкции против основательницы компании и богатейшей россиянки Татьяны Бакальчук, ее супруга Владислава Бакальчук, IТ-директора компании Андрея Ревяшко и одного из руководителей Алексея Кузменко.

Санкции ввели на три года.

Что теперь будет с компаниями:

их активы блокируются;

запрещается транзит ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины;

вводится запрет на передачу технологий, прав интеллектуальной собственности;

запрещается выведение капитала за территорию Украины и т.д.

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Также мы писали о том, что 18 июня СНБО провел очередное заседание, рассмотрев четыре основных вопроса, которые касаются оборонной сферы, санкций и использования природных недр. Под удар попали известные лица. Читайте подробнее о принятых решениях.

Тем временем Владимир Зеленский объяснил, почему в последнее время все больше воплощает в жизнь свои решения с помощью Совета национальной безопасности и обороны.