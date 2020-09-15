Зеленский впервые прокомментировал отравление Навального

Российский политик уже выздоравливает, но покушение на него нужно тщательно расследовать

Президент Владимир Зеленский во время визита в Австрию встретился с федеральным канцлером этой страны Себастьяном Курцем. Во время пресс-конференции им задали вопрос касательно отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Они рассказали, что об этом думают.

Реклама

Украинский президент рассчитывает, что после выздоровления российского политика станет больше известно о ситуации с его отравлением.

"Мы имеем здесь общую позицию по ситуации с господином Навальным, мы все осуждаем покушение на Навального, и весь мир ждет на более детальные вещи по поводу этого покушения. Я верю, и мы ждем, что в ближайшее время они появятся", – сказал Зеленский.

В свою очередь Себастьян Курц заявил, что резко осуждает покушение на Навального.

"Я очень рад, что господин Навальный выздоравливает, но это все равно не отменяет проблемы и вопроса, что этот случай нужно детально выяснить и исследовать", – сказал австрийский канцлер.

Как сообщали новости "Сегодня", после выхода из комы Навальный стал более подвижным. Врачи клиники "Шарите" говорят, что состояние больного улучшилось, он смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких и даже уже время от времени встает с больничной койки. А тем временем результаты анализа, проведенного Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, показали, что Навальный должен был умереть еще в самолете, поскольку его отравили более опасным видом "Новичка".

Отметим, что из-за истории с российским оппозиционером противостояние России и Запада обостряется. В ответ на отравление Навального химическим веществом из группы "Новичок" в ЕС и США обсуждают новые персональные санкции против путинского режима. Но главной мерой наказания, по мнению многих и в Вашингтоне, и в Брюсселе, должна стать "заморозка" строительства "Северного потока – 2". Читайте об этом подробней в нашем материале: "Отравление Навального: решатся ли ЕС и США на серьезные санкции против России".

Реклама

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама