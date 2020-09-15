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Зеленский начал визит в Австрию: как встречали президента (видео)

15 сентября, 12:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинский лидер напомнил, что это первый его зарубежный визит за время пандемии

Президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Австрию. Его встретил глава этого государства Александр Ван дер Беллен со своей супругой.

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Об этом сообщает Офис президента Украины.

Видео: president.gov.ua

Украинского лидера встретили традиционно – с красной дорожкой, оркестром и военным караулом. Прозвучали гимны двух стран, президенты приветствовали делегации Украины и Австрии и направились на переговоры.

Президент Украины отметил, что это первый его зарубежный визит во время пандемии коронавируса.

"Наши страны имеют длинные исторические отношения, а новые вызовы требуют их укрепления и усиления. Благодарен Австрии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил Зеленский.

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Так, согласно плану визита, Владимир Зеленский проведет переговоры с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беллен, канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

После этого главы государств примут участие в работе Экономического форума, а потом Зеленский со своей супругой примут участие в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Как сообщали новости "Сегодня", в мае этого года Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Австрии. Среди прочего президенты обсудили сотрудничество стран во время пандемии COVID-19.

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Австрия визит Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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