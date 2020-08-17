Зеленский внес изменения в персональный состав СНБО

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ № 324/2020 глава государства подписал 17 августа, сообщает пресс-служба Банковой.
Согласно документу, в состав СНБО вошли председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Этим же указом из состава СНБО выведены экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий.
Напомним, 3 июля Верховная Рада уволила Смолия с должности главы НБУ. 16 июля парламент утвердил нового главу – Кирилла Шевченко.
Также напомним, что 4 июля Рада уволила Пристайко с должности вице-премьера и утвердила в должности Ольгу Стефанишину.
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