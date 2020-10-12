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Зеленский верит, что сможет договориться с Путиным по Донбассу

12 октября, 10:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент надеется достичь мирного урегулирования

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что сможет заключить с российским лидером Владимиром Путиным мирное соглашение по Донбассу.

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Об этом он заявил в интервью для программы "ВВС-Украина".

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины", – сказал он.

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Зеленский отметил, что "это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда".

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Он отметил, что неоднократно говорил Путину, что условия, которые выдвигает Москва об особом статусе Донбасса, неприемлемы для Киева.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если ему не удастся завершить конфликт на Донбассе.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Украина Владимир Зеленский Владимир Путин
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