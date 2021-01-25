Зеленский требует подробный план по вакцинации украинцев от COVID-19

Глава Минздрава сообщил президенту, что стало гораздо меньше положительных тестов на коронавирус

Президент Владимир Зеленский потребовал разработать подробный план вакцинации граждан по каждой области Украины.

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Об этом он сказал во время селекторного совещания, передает пресс-служба ОПУ.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил главе государства, что стало меньше положительных результатов среди протестированных на коронавирус украинцев. По его словам, раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, а сейчас – в пределах 21%.

Министр сообщил, что переговоры по закупке вакцины на завершающей стадии, а вакцинацию планируется начать в феврале. На первом этапе вакцинацией будут заниматься мобильные бригады.

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В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что программа вакцинации в Украине должна содержать подробный план по каждой области.

"Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределение поставок", – сказал президент.

При этом Минздрав должен проанализировать ситуацию с людьми, которые уже переболели ковидом, чтобы понимать, когда их нужно вакцинировать.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина может одновременно получить вакцины от COVID трех разных производителей – это будут препараты с подтвержденным процентом эффективности. Государство, как и обещало, возьмет на себя расходы на вакцинацию около 20 миллионов украинцев, остальные же, скорее всего уже во втором полугодии этого года, смогут привиться за деньги. Стала известна стоимость платной вакцинации от COVID-19.

Видео: Сегодня

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