Зеленський вимагає детальний план по вакцинації українців від COVID-19

Глава МОЗ повідомив президенту, що стало набагато менше позитивних тестів на коронавірус

Президент Володимир Зеленський зажадав розробити детальний план вакцинації громадянпо кожній області України.

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Про це він сказав під час селекторної наради, передає пресслужба ОПУ.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів главі держави, що стало менше позитивних результатів серед протестованих на коронавірус українців. За його словами, раніше цей показник в середньому був на рівні 34-35%, а зараз – в межах 21%.

Міністр повідомив, що переговори щодо закупівлі вакцини на завершальній стадії, а вакцинацію планується почати у лютому. На першому етапі вакцинацією будуть займатися мобільні бригади.

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У свою чергу Володимир Зеленський зазначив, що програма вакцинації в Україні повинна містити докладний план по кожній області.

"Треба визначити кількість вакцин, чіткі терміни вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджена система менеджменту та логістики вакцини, зокрема створені електронні системи запису, фіксації, місць щеплень, та розподіл поставок", – сказав президент.

При цьому Міністерство охорони здоров'я має проаналізувати ситуацію з людьми, які вже перехворіли ковідом, щоб розуміти, коли їх потрібно вакцинувати.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна може одночасно отримати вакцини від COVID трьох різних виробників – це будуть препарати з підтвердженим відсотком ефективності. Держава, як і обіцяла, візьме на себе витрати на вакцинацію близько 20 мільйонів українців, решта ж, швидше за все вже в другому півріччі цього року, зможуть зробити щеплення за гроші. Стала відома вартість платної вакцинації від COVID-19.

Відео: Сьогодні

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