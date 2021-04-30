Зеленский тонко потроллил РФ: Желанным гостям "Нехай щастить", а незваным…

Президент Владимир Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником и дал понять, что границу Украины могут пересечь люди только с добрыми намерениями. Но к оккупантам это не относится. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

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Он отметил, что стражи нашей границы всегда встретят с улыбкой и словами "Приветствуем дома" и "Добро пожаловать в Украину" граждан, возвращающихся из-за рубежа, и желанных гостей.

"А всем нежелательным гостям нашей земли украинские пограничники всегда готовы объяснить, что известное пожелания с дорожного знака "Нехай щастить" имеет и другую, неофициальную версию (не*уй шастать). Поэтому всем, кого мы не приглашали и кого не рады видеть, лучше не иметь дело с нашими мужественными парнями и девушками в зеленых беретах", – написал Зеленский.

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Президент напомнил, что именно украинские пограничники первыми встретили и дали отпор России в 2014 году. Он заявил, что Украина больше не отдаст ни миллиметра своей земли и не успокоится, пока не вернет захваченную оккупантами.

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"Именно поэтому неизбежен день, когда туда (на границу с РФ в районе оккупированных территорий) обязательно вернутся наши ребята в зеленых беретах, чтобы встречать граждан и гостей Украины с улыбкой, а нежелательных визитеров разворачивать на 180 градусов", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", пограничники внедряют новую систему, благодаря которой об опасных пассажирах будут знать еще до их прибытия.