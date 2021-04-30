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Зеленський тонко потролив РФ: Бажаним гостям "Нехай щастить", а непроханим...

30 квітня, 13:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Небажаних візитерів українські прикордонники будут розгортати на 180 градусів

Президент Володимир Зеленський привітав прикордонників із професійним святом і дав зрозуміти, що кордон України можуть перетнути люди тільки з добрими намірами. Але до окупантів це не відноситься. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Фото: facebook.com/zelenskiy95
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Він зазначив, що правоохоронці нашого кордону завжди зустрінуть з посмішкою і словами "Вітаємо вдома" і "Ласкаво просимо в Україну" громадян, які повертаються з-за кордону, і бажаних гостей.

"А всім небажаним гостям нашої землі українські прикордонники завжди готові пояснити, що відоме побажання з дорожнього знака "Нехай щастить" має й іншу, неофіційну версію (не*уй шастать). Тому всім, кого ми не запрошували й кого не раді бачити, краще не мати справу з нашими мужніми хлопцями та дівчатами в зелених беретах", – написав Зеленський.

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Президент нагадав, що саме українські прикордонники першими зустріли і дали відсіч Росії у 2014 році. Він заявив, що Україна більше не віддасть ні міліметра своєї землі і не заспокоїться, поки не поверне захоплену окупантами.

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"Саме тому неминучим є день, коли туди обов’язково повернуться наші хлопці та дівчата в зелених беретах. Щоб зустрічати громадян і гостей України з усмішкою, а небажаних візитерів розвертати на 180 градусів", – підкреслив глава держави.

Як повідомляли новини "Сьогодні", прикордонники запроваджують нову систему, завдяки якій про небезпечних пасажирів будуть знати ще до їх прибуття.

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