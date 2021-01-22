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Пожар в Харькове. Зеленский объявил день траура в Украине

22 января, 11:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент выразил свои соболезнования родным погибших

Президент Украины Владимир Зеленский возле сгоревшего дома престарелых в Харькове объявил в Украине 23 января день траура по погибшим, скоро он подпишет соответствующий указ.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Сначала Зеленский призвал найти другие нелегальные объекты по всей Украине, чтобы такие трагедии, как в харьковском доме престарелых, не повторялись.

Президент уточнил, что подобных не зарегистрированных пансионатов для пожилых людей только в Харькове нашли еще шесть.

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Также он выразил свои соболезнования родным погибших.

Видео: Ирина Антонюк Видео: Сегодня
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Напомним, ранее стало известно, в каком состоянии пострадавшие на пожаре в харьковском доме престарелых.

Кроме того, мы писали, что правоохранители рассматривают три основные версии возникновения пожара.

Все подробности в спецтеме Пожар в доме престарелых в Харькове

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Харьков президент Владимир Зеленский пожар

Источник: Сегодня

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