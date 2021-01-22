Пожежа в Харкові. Зеленський оголосив день жалоби в Україні

Президент України Володимир Зеленський біля згорілого будинку престарілих у Харкові оголосив в Україні 23 січня день жалоби за загиблими, скоро він підпише відповідний указ.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Спочатку Зеленський закликав знайти інші нелегальні об'єкти по всій Україні, щоб такі трагедії, як у харківському будинку для людей похилого віку, не повторювалися.

Президент уточнив, що подібних незареєстрованих пансіонатів для людей похилого віку тільки в Харкові знайшли ще шість.

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Також він висловив свої співчуття рідним загиблих.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, у якому стані постраждалі під час пожежі в харківському будинку для людей похилого віку.

Крім того, ми писали, що правоохоронці розглядають три основні версії виникнення пожежі.

Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові

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