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  1. Політика

Пожежа в Харкові. Зеленський оголосив день жалоби в Україні

22 січня, 11:46

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Президент висловив свої співчуття рідним загиблих

Президент України Володимир Зеленський біля згорілого будинку престарілих у Харкові оголосив в Україні 23 січня день жалоби за загиблими, скоро він підпише відповідний указ.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Спочатку Зеленський закликав знайти інші нелегальні об'єкти по всій Україні, щоб такі трагедії, як у харківському будинку для людей похилого віку, не повторювалися.

Президент уточнив, що подібних незареєстрованих пансіонатів для людей похилого віку тільки в Харкові знайшли ще шість.

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Також він висловив свої співчуття рідним загиблих.

Відео: Ірина Антонюк Відео: Сьогодні
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Нагадаємо, раніше стало відомо, у якому стані постраждалі під час пожежі в харківському будинку для людей похилого віку.

Крім того, ми писали, що правоохоронці розглядають три основні версії виникнення пожежі.

Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові

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Харків президент Володимир Зеленський пожежа

Джерело: Сьогодні

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