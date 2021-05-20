Зеленский рассказал о членах своей команды, за которых бывает стыдно (видео)

Зеленский склонен давать людям второй шанс, а порой и третий – иногда жалеет об этом, но решение принимает сам

Зеленский рассказал о Тищенко и Милованове / Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за действия некоторых людей из своего окружения, в том числе за народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.

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Об этом он заявилна пресс-конференции.

"Считаю, если это небольшие промахи, нужно простить и они должны исправлять ситуацию и показывать это, потому что людям всегда нужно давать второй шанс, если они не преступники", – сказал он.

Президент заявил, что всегда давал людям второй шанс, иногда третий, а о некоторых он иногда жалеет и он за это в ответе.

"Я понимаю, что несу ответственность за это. Это не касается точно Милованова, он крутой специалист, действительно, иногда рефлексирует, иногда несдержанный, но сейчас он сильно помогает, он советник Офиса", – сказал глава государства.

Отдельно Зеленский выделил Николая Тищенко, который за время своей политической карьеры часто попадает в разные скандалы.

"Николай Тищенко – да, депутат "Слуги народа". Мне стыдно за некоторые его шагни, он был не прав, и считаю, он должен это понять. Он взрослый человек, партия рассматривала его вопрос на заседании дали Николаю шанс, знаю, у него есть другие стороны, он болеет за многие вещи в Украине, мне так кажется. Поэтому я думаю, что правильно сделал, что предоставил ему еще один шанс", – сказал Зеленский.

В то же время, президент понимает, что скандалы, в которые попадают представители пропрезидентской фракции влияют на президента: на его рейтинг и уровень поддержки людей. Он добавил, что в команде "слуг" есть "действительно мощные люди, классные депутаты".

"Выдержка, большое сопротивление, большие люди, финансовые группы, много других депутатов, руководителей партий, они все разговаривают с этими депутатами. Большое искушение, большие деньги, и сильные люди, их, к сожалению, не много. Но в партии СН их больше, чем в других партиях и это правда. Эволюционное очищение Рады происходит и следующий парламент будет еще чище. Это важно", – сказал президент.

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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский назвал условия для баллотирования второй раз на должность главы государства.