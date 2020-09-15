Зеленский рассказал, что думает об отношениях с Россией

Президент Владимир Зеленский сегодня с визитом в Австрии. На совместной с австрийским лидером Александром Ван дер Белленом пресс-конференции он ответил на вопрос местного журналиста, какие отношения у него с президентом России Владимиром Путиным, учитывая, что ключ к миру в Украине находится именно в Москве и решать вопрос мира нужно с хозяином Кремля.

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По словам украинского президента, отношений между Украиной и Россией сейчас вообще нет, но диалог уже начался.

"В вашем вопросе прозвучало слово "какие отношения". К сожалению, мы потеряли это слово, и потеряли значение этого слова между нашими странами после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины. Ранее, еще с советских времен и после того, когда уже была независимая Украина, они всегда говорили: это наши братья и сестры, мы говорили: это тоже наши братья и сестры. У нас были прекрасные отношения. А сегодня 14 тысяч погибших, сегодня нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока не нашел те слова, что между нами. Но хочу сказать откровенно: мы начали говорить, что привело к режиму тишины. Сложнее, чем мы думали, но он есть. Мы смогли вернуть 140 пленных домой. Я считаю, что это и есть начало диалога. А что касается отношений, мне кажется, еще очень-очень рано говорить", – сказал Зеленский.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что отношения с Украиной испортились не из-за Крыма. Он уверен, что негатив между двумя странами рано или поздно уйдет.

Аннексия Крыма

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях. Это случилось после того, как в феврале – марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно информации мониторинговой миссии ООН по правам человека, с начала войны на Донбассе погибли 14 тысяч человек, в том числе более трех тысяч мирных жителей. Более семи тысяч человек получили ранения.

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