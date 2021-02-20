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Зеленский провел совещание по Крыму и Донбассу и поставил задачу министру обороны

20 февраля, 11:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Реинтеграция временно оккупированных территорий будет проходить безопасно, говорит президент

Президент Владимир Зеленский провел совещание по стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий и развития национальной безопасности и обороны.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании речь шла о том, что уже сейчас государство разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции Крыма и Донбасса, которая будет включать:

  • создание международной коалиции по восстановлению территориальной целостности Украины на всех переговорных площадках;
  • возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма;
  • реинтеграцию детей и молодежи;
  • решение жилищных проблем;
  • обеспечение информационного суверенитета;
  • доступ к административным услугам жителей временно оккупированных территорий.

На совещании также обсудили вопросы укреплении украинской армии в соответствии с принципами, нормами и стандартами государств – членов НАТО.

Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану выработать четкий план комплектации Вооруженных сил образцами новой и качественно отремонтированной техники, сроки развития профессиональной армии.

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Глава государства также настаивает на обеспечении всех категорий военнослужащих ВСУ высокой зарплатой и выработке четкой программы обеспечения жильем всех военных, которые в этом нуждаются.

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Кроме того, было рассмотрено развитие стратегических отраслей промышленности. Зеленский поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере, предоставить план развития космической отрасли.

Напомним, на экстренном заседании СНБО 19 февраля были заслушаны доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил. Решения, принятые на заседании, имеют гриф "секретно", а потому не могут быть разглашены.

Однако после заседания секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что командирам в зоне операции Объединенных сил на Донбассе не нужно будет ожидать согласования с вышестоящим командованием возможности открыть ответный огонь по противнику. "Решение принимают мгновенно", – заявил он.

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Крым Донбасс СНБО Владимир Зеленский деоккупация реинтеграция деоккупация Донбасса реинтеграция донбасса Андрей Таран

Источник: Сегодня

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