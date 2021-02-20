Зеленський провів нараду з Криму та Донбасу і поставив завдання міністру оборони

Реінтеграція тимчасово окупованих територій буде проходити безпечно, каже президент

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо стратегії реінтеграції тимчасово окупованих територій та розвитку національної безпеки й оборони.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

На нараді йшлося про те, що вже зараз держава розробляє ефективні інструменти безпечної реінтеграції Криму та Донбасу, яка включатиме:

створення міжнародної коаліції з відновлення територіальної цілісності України на всіх переговорних майданчиках;

відновлення переговорів на міжнародному рівні щодо деокупації Криму;

реінтеграцію дітей і молоді;

вирішення житлових проблем;

забезпечення інформаційного суверенітету;

доступ до адміністративних послуг жителів тимчасово окупованих територій.

На нараді також обговорили питання зміцнення української армії відповідно до принципів, норм і стандартів держав – членів НАТО.

Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану виробити чіткий план комплектації Збройних сил зразками нової та якісно відремонтованої техніки, терміни розвитку професійної армії.

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Глава держави також наполягає на забезпеченні всіх категорій військовослужбовців ЗСУ високою зарплатою і виробленні чіткої програми забезпечення житлом всіх військових, які цього потребують.

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Окрім того, було розглянуто стратегічних галузей промисловості. Зеленський поставив завдання збільшити частку оборонного замовлення, поліпшити менеджмент в цій сфері, надати план розвитку космічної галузі.

Нагадаємо, на екстреному засіданні РНБО 19 лютого було заслухано доповіді головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Кирила Буданова, голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка про ситуацію в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Рішення, прийняті на засіданні, мають гриф "секретно", а тому не можуть бути розголошені.

Однак після засідання секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що командирам в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі не потрібно буде чекати узгодження з вищим командуванням можливості відкрити у відповідь вогонь по противнику. "Рішення приймають миттєво", – заявив він.

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