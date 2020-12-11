Зеленский прокомментировал выводы "венецианки" по КСУ

Глава государства поручил провести аудит ранее принятых реформ, чтобы не повторилась история, как с Конституционным судом

Президент Владимир Зеленский принял участие в заседании Европейской комиссии в режиме видеоконференции, на котором он оценил заключение Венецианской комиссии относительно решения Конституционного суда по отмене части антикоррупционного законодательства.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Он поблагодарил "венецианку" за то, что в кратчайшие сроки удалось подготовить выводы по конституционному кризису в Украине. Зеленский согласен с Комиссией, что решение КСУ подрывает доверие общественности к конституционному правосудию в целом.

"Два документа, которые Комиссия сегодня формально одобрила, дают важные ориентиры для решения ключевых для меня задач: каким образом избежать причинения Конституционным судом необратимого вреда антикоррупционной реформе и как реформировать сам КСУ системно, чтобы нынешняя ситуация больше не повторилась", – сказал Зеленский и добавил, что юристы ОПУ сейчас работают с рекомендациями "венецианки".

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Глава государства считает, что необходимо провести аудит принятых ранее реформ, чтобы исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии.

В свою очередь глава Комиссии Букиккио поддержал Зеленского и выразил готовность помогать Украине в этом направлении.

Как сообщали новости "Сегодня", Венецианская комиссия не только делала вывод по решению КСУ отменить часть антикоррупционного законодательства, но дала рекомендации Верховной Раде по новым законам, чтобы исправить ситуацию.

Видео: Сегодня

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