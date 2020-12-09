Венецианская комиссия опубликовала заключение по закону о КСУ

Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение о законодательной ситуации в отношении механизмов противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного Суда Украины № 13-р / 2020.

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Заключение было запрошено президентом Зеленским 25 ноября 2020 года и подготовлено совместно с Генеральным управлением по правам человека и соблюдению законности (DGI) Совета Европы в соответствии с процедурой срочности.

Оно будет представлено на утверждение на пленарном заседании Венецианской комиссии 11 декабря 2020 года.

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