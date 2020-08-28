Зеленский призвал предприятия поддерживать профильные техникумы

В рамках рабочей поездки в Кировоградскую область президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями местного бизнеса и обсудил с ними насущные проблемы.

Реклама

Об этом сообщает сайт главы государства.

На встрече также обсудили обеспечение производственных отраслей квалифицированными экономистами и инженерными кадрами.

Как заметил Зеленский, предприятия должны финансово поддерживать профильные техникумы и училища, вкладывая средства в инфраструктуру знаний.

В тренде Саакашвили возвращается в Грузию: что произошло

"Если вы на предприятии скажете, что у вас заработная плата хорошего молодого специалиста после вуза – тысяча долларов, и таких людей берете ... Скажете, что вам нужны новые специалисты. Когда скажете, что у вас будут получать такие средства, вы увидите, какой у вас будет конкурс в университете. Как только начнется конкурс – умнее дети будут учиться. Как только будет конкурс, после которого их примут, они будут учиться качественно. Потому что вы будете присутствовать на профильных, производственных испытаниях. На экзаменах после каждого курса. И будете видеть, растет (студент. – Ред.) интеллектуально или нет. Это взаимное желание", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Реклама

Также во время поездки в Кировоградскую область президент анонсировал страхования урожаев в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама