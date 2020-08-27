Президент анонсировал страхования урожаев в Украине

В рамках рабочей поездки в Кировоградскую область президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями местного бизнеса и обсудил с ними насущные проблемы.
Об этом сообщает сайт главы государства.
Участники мероприятия обсудили влияние неблагоприятных погодных условий на урожай во многих регионах.
Отмечалось, что в этом году было мало осадков и серьезная засуха, что негативно отразилось на урожае. И, судя по долгосрочные изменения климата не только в Украине, но и на планете в целом, это может стать проблемой не одного года.
Президент отметил, что, во-первых, необходима долгосрочная реакция.
"Нужно создавать новые системы полива, программы страхования урожаев. Не волнуйтесь: правительство уже этим занимается – по страхованию готовится соответствующий законопроект", – отметил он.
Во-вторых, отметил Владимир Зеленский, должно быть ситуативная реакция в этом году. Глава государства обратился к правительству, Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, чтобы они срочно определили, что можно успеть сделать в этом году, чтобы помочь аграриям.
Напомним, что ранее сайт "Сегодня" разбирался, действительно ли Украине угрожает нехватка воды из-за засухи, и как это можно исправить.
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