Президент анонсировал страхования урожаев в Украине

Президент отметил, что необходима долгосрочная реакция на засуху в стране

В рамках рабочей поездки в Кировоградскую область президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями местного бизнеса и обсудил с ними насущные проблемы.

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Об этом сообщает сайт главы государства.

Участники мероприятия обсудили влияние неблагоприятных погодных условий на урожай во многих регионах.

Отмечалось, что в этом году было мало осадков и серьезная засуха, что негативно отразилось на урожае. И, судя по долгосрочные изменения климата не только в Украине, но и на планете в целом, это может стать проблемой не одного года.

Президент отметил, что, во-первых, необходима долгосрочная реакция.

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"Нужно создавать новые системы полива, программы страхования урожаев. Не волнуйтесь: правительство уже этим занимается – по страхованию готовится соответствующий законопроект", – отметил он.

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Во-вторых, отметил Владимир Зеленский, должно быть ситуативная реакция в этом году. Глава государства обратился к правительству, Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, чтобы они срочно определили, что можно успеть сделать в этом году, чтобы помочь аграриям.

Напомним, что ранее сайт "Сегодня" разбирался, действительно ли Украине угрожает нехватка воды из-за засухи, и как это можно исправить.

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