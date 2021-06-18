Зеленский пришел на прощание с Чапкисом: фото

Кроме президента и Влада Ямы, других публичных людей на церемонии в филармонии не заметили

Президент Владимир Зеленский посетил публичную церемонию прощания с легендарным украинским танцором и хореографом Григорием Чапкисом.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий.

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В Национальную филармонию Украины в Киеве, где прощаются с Чапкисом, глава государства зашел с черного входа в окружении охраны. Но ни общаться с журналистами, ни давать какие-либо комментарии он не стал.

"Это неправильно", – объяснил Зеленский.

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Кроме президента, проститься с великим артистом пришли десятки людей, в том числе его родные – дети и внуки. Также посетил церемонию танцор и хореограф Влад Яма.

Других публичных людей на траурной церемонии не заметили.

Церемония проходит в фойе филармонии, где, кроме открытого гроба, стоят стулья, большой портрет Чапкиса и книга, в которую желающие записывают свои последние слова.

Похороны состоятся на Байковом кладбище в 13-15:00 в этот же день.

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Напомним, что Григорий Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни из-за обострения тяжелой болезни и осложнений после коронавируса.