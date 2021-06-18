Зеленський прийшов на прощання з Чапкісом: фото

Президент Володимир Зеленський відвідав публічну церемонію прощання з легендарним українським танцюристом і хореографом Григорієм Чапкісом.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" з місця подій.
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До Національної філармонії України в Києві, де прощаються з Чапкісом, глава держави зайшов з чорного входу в оточенні охорони. Але ані спілкуватися з журналістами, ані давати будь-які коментарі він не став.
"Це неправильно", – пояснив Зеленський.
Крім президента, попрощатися з великим артистом прийшли десятки людей, зокрема його рідні – діти та онуки. Також відвідав церемонію танцюрист і хореограф Влад Яма.
Інших публічних людей на жалобній церемонії не помітили.
Церемонія проходить в фойє філармонії, де, крім відкритої труни, стоять стільці, великий портрет Чапкіса і книга, до якої бажаючі записують свої останні слова.
Похорони відбудуться на Байковому кладовищі о 13-15:00 цього самого дня.
Нагадаємо, що Григорій Чапкіс помер 13 червня на 92-му році життя через загострення важкої хвороби і ускладнень після коронавірусу.