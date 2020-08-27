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Зеленский приехал в Кропивницкий и зашел в кафе: видео

27 августа, 18:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент не скупился на селфи с простыми горожанами

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает рабочее турне по Украине и вслед за Днепропетровской областью он приехал в Кировоградскую, где уже успел назвать имя нового главы местной облгосадминистрации.

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В частности, главу государства заметили в областном центре – городе Кропивницкий, где он пообщался с местными жителями и не жалел времени, чтобы сделать селфи с некоторыми из них.

Общаясь с президентом, местные жители пожаловались на невыплату пенсий военным, противоправную и неэффективную работу правоохранительных органов, коррупцию среди представителей городской власти и невозможность приватизировать жилье. При этом они обвинили в проблемах города и региона мэра Кропивницкого Андрея Райковича и экс-главу области Андрея Балоня.

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Кроме того, президент продолжил свою традицию и вновь зашел в одно из заведений в центре города.

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Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский, будучи с рабочим визитом в Днепропетровской области, зашел в один из ресторанов быстрого питания McDonald's и заказал наггетсы и бургер. Его также сопровождали пресс-секретарь Юлия Мендель и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, он посетил место возле села Лозоватка, где пять лет назад в результате ДТП погиб известный певец, телеведущий и продюсер Андрей Кузьменко.

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Владимир Зеленский кировоградская область селфи Кропивницкий
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