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Зеленский пожелал заболевшему COVID-19 Дуде выздоровления

24 октября, 12:38

Президент Польши лечится от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал президенту Польши Анджею Дуде выздоровления от COVID-19.

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"Мне очень жаль, что COVID-19 коснулся лично Анджея Дуды. Я желаю Вам скорейшего выздоровления!" – написал сегодня Зеленский на своей странице в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский в Twitter сообщил, что Дуда сдал тест на COVID-19 и результат оказался положительным.

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"Президент в порядке. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", – отметил пресс-секретарь и сообщил о намерениях уйти на самоизоляцию.

Напомним, что у заразившегося коронавирусом президента Польши самочувствие нормальное. Еще ранее Анджей Дуда вечером 11 октября прибыл в Украину, начав свой визит с посещения польского военного кладбища в Быковне, где почтил память жертв сталинизма.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Владимир Зеленский коронавирус Анджей Дуда
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