Зеленский пообещал послам G7 решить "вопрос КСУ" до Нового года

Ранее "Большая семерка" осудила скандальное решение Конституционного суда по отмене части антикоррупционного законодательства, а сегодня президент Владимир Зеленский обсудил с послами G7 пути выхода из конституционного кризиса.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

"Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически "обнулило" всю систему борьбы с коррупцией", – заявил президент.

Фото: president.gov.ua

Зеленский напомнил, что недавно разговаривал с главой Венецианской комиссии, который предложил Украине экспертизу для решения конституционного кризиса. Зеленский также рассказал послам, что до конца года планирует сделать следующее:

восстановить уголовную ответственность за ложь в декларациях;

вернуть все контрольные функции Национальному агентству по предотвращению коррупции;

решить вопрос Конституционного суда.

"Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас – лучшее время для реализации судебной реформы", – сказал он.

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В свою очередь послы G7 поддержали быструю реакцию Зеленского на скандальное решение КСУ и поддерживают его планы по судебной реформе, которая в результате выведет Украину на новый уровень евроинтеграции.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В ответ президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что Киев согласовал с послами G7 и Европарламентом обновление КСУ. На встрече с дипломатами договорились, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров.

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