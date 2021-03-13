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Зеленский почтил память погибших в Куреневской трагедии

13 марта, 10:25

Виталий Семченко Виталий Семченко

Сегодня отмечается 60-я годовщина трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в Куреневской трагедии.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Эта трагедия, как и Чернобыль и другие печальные страницы нашей истории, вызванные так называемым человеческим фактором, является горьким уроком для общества и предостережением для власти, задача которой – всегда создавать безопасные условия для граждан. Вечная память погибшим! Сочувствие тем, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии", – заявил Зеленский.

Куреневская трагедия произошла в Киеве 13 марта 1961, когда мощный селевой поток из Бабьего Яра сквозь прорванную дамбу затопил Куреневку и привел к многочисленным жертвам. Было разрушено и затоплено илом множество жилых домов, промышленные сооружения и культурные объекты. Однако, по приказу тогдашнего партийного руководства, истинные масштабы катастрофы тщательно скрывались.

13 марта 2011 года, в 50-ю годовщину трагических событий, был установлен памятный крест недалеко от Кирилловской церкви в память жертв катастрофы.

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/ Фото: Офис Президента Украины

Подробнее о фактах и легендах одного из самых страшных дней в истории Киева – читайте в материале "Сегодня".

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годовщина Владимир Зеленский куреневская трагедия
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